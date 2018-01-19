Минобрнауки РФ разрабатывает новую программу по созданию мест в детских садах
19.01.2018, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийское совещание с министрами образования состоялось в Москве 16 января. Пензенскую область на совещании представляли министр образования Александр Воронков и его заместитель Гузяль Баткаева.
В повестке мероприятия было два основных вопроса: о разработке проекта программы по созданию новых мест в детских садах и проведение региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина отметила, что к 2021 году должна быть достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. Проект программы предусматривает строительство пристроев к уже существующим детским садам. Также рассматривался вопрос о возможности перевода детей 3-7 лет из уже существующих детских садов в новые в целях освобождения 1 этажа учреждений для ясельных групп.
Ещё одним из вариантов решения проблемы доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет было названо приобретение детских садов у инвесторов, которые ведут застройку микрорайонов: здание детского сада может располагаться на 1 этаже многоквартирного дома.
Также на совещании было отмечено, что в штате детского сада с ясельной группой обязательно должен быть врач и увеличено число помощников воспитателя.
По итогам совещания было поручено доработать программу с учётом поступивших от педагогического сообщества предложений до конца января 2018 года.
В повестке мероприятия было два основных вопроса: о разработке проекта программы по созданию новых мест в детских садах и проведение региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина отметила, что к 2021 году должна быть достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. Проект программы предусматривает строительство пристроев к уже существующим детским садам. Также рассматривался вопрос о возможности перевода детей 3-7 лет из уже существующих детских садов в новые в целях освобождения 1 этажа учреждений для ясельных групп.
Ещё одним из вариантов решения проблемы доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет было названо приобретение детских садов у инвесторов, которые ведут застройку микрорайонов: здание детского сада может располагаться на 1 этаже многоквартирного дома.
Также на совещании было отмечено, что в штате детского сада с ясельной группой обязательно должен быть врач и увеличено число помощников воспитателя.
По итогам совещания было поручено доработать программу с учётом поступивших от педагогического сообщества предложений до конца января 2018 года.
Источник: Правительство Пензенской области