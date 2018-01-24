Минобрнауки России предоставит регионам средства для создания дополнительных мест в яслях
24.01.2018, 21:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство образования и науки Российской Федерации разработало программу по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования. Цель программы – обеспечение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
Напомним, по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Президент России В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации в срок до 1 марта 2018 года разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
В рамках реализации государственной программы "Развитие образования" Минобрнауки России предоставит субъектам РФ средства для создания в регионах дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
Дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет будут создаваться субъектами путём строительства зданий дошкольных образовательных организаций или приобретения здания (или пристройки) и помещения для реализации образовательных программ дошкольного образования.
Контроль за соблюдением субъектами РФ условий предоставления финансирования обеспечивается Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
Для определения потребности субъектов РФ в средствах на реализацию региональной программы Минобрнауки России направляет в регионы соответствующий запрос.
Напомним, по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Президент России В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации в срок до 1 марта 2018 года разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
В рамках реализации государственной программы "Развитие образования" Минобрнауки России предоставит субъектам РФ средства для создания в регионах дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
Дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет будут создаваться субъектами путём строительства зданий дошкольных образовательных организаций или приобретения здания (или пристройки) и помещения для реализации образовательных программ дошкольного образования.
Контроль за соблюдением субъектами РФ условий предоставления финансирования обеспечивается Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
Для определения потребности субъектов РФ в средствах на реализацию региональной программы Минобрнауки России направляет в регионы соответствующий запрос.
Источник: Минобрнауки