ОРЕАНДА-НОВОСТИ. План выполнения Россией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, подготовлен в целях выполнения обязательств РФ, вытекающих из Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 г. (статья 7 Конвенции).

В разработке документа принимали участие специалисты и эксперты министерств и ведомств, ведущих научных и образовательных организаций, общественных объединений.

Стратегической целью Плана является обеспечение охраны здоровья человека и окружающей среды от воздействия стойких органических загрязнителей (СОЗ).

Мероприятия Плана распределены по следующим целям:

совершенствование правового регулирования в области обращения с СОЗ;

совершенствование системы управления в области обращения с СОЗ;

уничтожение/утилизация накопленных непригодных к использованию и запрещенных к применению пестицидов, промышленных отходов и оборудования, содержащих СОЗ;

очистка территорий, загрязненных СОЗ;

мониторинг содержания СОЗ в окружающей среде, мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием СОЗ;

информационно-просветительская работа и образование;

обмен информацией с Секретариатом и Сторонами Стокгольмской конвенции;

осуществление обмена информацией по вопросам СОЗ с Секретариатом и Сторонами Стокгольмской конвенции.