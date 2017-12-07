ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин обсудили текущие задачи развития отечественного специализированного машиностроения.



Глава Минпромторга России отметил, что эффективные механизмы государственной поддержки позволяют отраслям показывать динамичное развитие. Так, за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продукции, выпущенный отечественными производителями сельхозтехники, превысил 82 млрд руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост производства в строительно-дорожном машиностроении с января по сентябрь этого года составил – 34%, а в пищевом машиностроении – 7%.



«Наряду с ростом производства российской продукции специализированного машиностроения, предприятия увеличивают объемы экспортных поставок. Например, за 9 месяцев 2017 года экспорт отечественной сельхозтехники вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт продукции строительно-дорожного машиностроения увеличился на 73%», - сказал Денис Мантуров.



Кроме того, с 2018 года Паспортом приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности» предусмотрена реализация нового механизма поддержки – гарантирование остаточной стоимости сельхозтехники. «Данная мера позволит увеличить спрос на российскую технику, а также будет стимулировать формирования вторичного рынка сельхоз машин», - отметил Денис Мантуров.



В качестве новой меры государственной поддержки производителей специализированного машиностроения Минпромторгом России разработан проект программы льготного кредитования для стимулирования спроса на сельскохозяйственную, строительно-дорожную и коммунальную технику, а также оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Благодаря этому механизму, который уже хорошо зарекомендовал себя в автомобильной промышленности, ставка кредитования на приобретение продукции российских заводов будет снижена и составит не более 5%.



Константин Бабкин подтвердил, что большую роль в развитии отраслей играют программы государственной поддержки. В частности, постановление Правительства № 1432, которое позволяет аграриям приобретать сельхозтехнику со скидкой 15-20%, стало одним из основных факторов успеха российских компаний сельхозмашиностроения.



Также в этом году Минпромторгом России были запущены программа субсидирования лизинга строительно-дорожной техники и программа субсидирования производителей пищевого оборудования.



«Хочу от лица производителей поблагодарить Минпромторг России за комплекс мер по развитию отраслей, который направлен на стимулирование внутреннего спроса, освоение зарубежных рынков и развитие инновационной деятельности. Для сохранения положительной динамики важно продолжить реализацию этих механизмов господдержки с запланированным финансированием», - заявил президент Ассоциации «Росспецмаш».



По итогам встречи участники договорились продолжить всесторонне взаимодействие, направленное на дальнейшее развитие специализированного машиностроения в России.