ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг РФ предлагает запустить механизм льготного кредитования на покупку сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов.

"Ставка для заёмщика по кредитному договору будет устанавливаться на уровне не более 5%. Проектом постановления предусматривается предоставление субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления скидок при уплате процентов по выданным с 1 января 2018 года кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ РФ, и в целях реализации ежегодно не менее 4 тысяч единиц техники", - говорится в пояснительной записке к документу.

Этот объём включает в себя не менее 600 единиц техники в рамках заключённых с 1 января 2018 года с заёмщиками кредитных договоров, предусматривающих возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10% стоимости техники, включённой в перечень инновационной, утверждаемый Минпромторгом. Федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы предусматривает выделение на эти цели 2 млрд рублей.