ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внедрение цифровых технологий может снизить себестоимость сельхозпродукции на 20-30%. Об этом директор Депинформатизации Минсельхоза России Игорь Козубенко заявил в ходе конференции по вопросам и перспективам развития ситуационных и аналитических центров в России "Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов – 2017".

Он поделился опытом, полученным при реализации проекта по созданию информационной инфраструктуры Аналитического центра Минсельхоза России.

Ключевая цель и задача ведомственного Аналитического центра заключается в том, чтобы создать инструмент контроля и онлайн-мониторинга отраслей отечественного сельского хозяйства. Центр выступает местом аккумуляции поступающих данных, позволяет принимать управленческие решения на основании владения полной картиной.

Решения, принимаемые на основе анализа поступающих данных, создают условия для повышения конкурентоспособности российского сельского хозяйства и способствуют росту экспорта продукции отечественного АПК за счёт поиска точек снижения себестоимости и проведения полной инвентаризации отрасли.

В качестве наглядного примера директор Депинформатизации привёл следующие цифры: "Объём сельскохозяйственного производства составил за прошлый 2016 год более 5,6 триллионов рублей. Продукция перерабатывающей и пищевой промышленности достигла 6,5 триллионов рублей. По оценкам экспертов, внедрение цифровых технологий как в производстве, так и на уровне управления снижает себестоимость на 20-30%. Если речь идёт о всем рынке сельхозпродукции, сумма экономии составит порядка 1,8 триллиона рублей».

Для реализации поставленных задач, а также оперативного сопровождения деятельности Министерства в настоящий момент в Аналитическом центре сформировано 3 основных блока – это Блок мониторинга земель сельхозназначения, Блок ИТ-обеспечения, Блок прогнозирования. В ближайшее время в рамках реализации правительственного приоритетного проекта будет запущен четвёртый - Блок поддержки экспорта.