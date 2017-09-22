ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минсельхоз предлагает производить страховые выплаты аграриям в случае затяжных дождей во время уборки урожая и при преждевременном установлении снежного покрова. Ранее такие меры в агростраховании предусмотрены не были. Эксперты убеждены, что нововведения действительно полезны для сельского хозяйства. Но их недостаточно для того, чтобы улучшить систему защиты интересов сельхозпроизводителей.

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в федеральный закон о господдержке в сфере агрострахования. Минсельхоз предлагает увеличить список природных явлений, при которых будут производиться страховые выплаты. В него могут войти такие пункты, как затяжные дожди во время уборки урожая, промерзание верхнего слоя почвы и раннее установление снежного покрова. Если при этих условиях погиб урожай, сельхозпроизводителям будет полагаться помощь от государства. Прежде в законе были упомянуты лишь такие ситуации, как засуха, суховей, заморозки, ледяная корка, половодье, наводнение, паводок, оползень, град, переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар и сель.

Сельхозстрахование с господдержкой распространяется как на выращивание сельскохозяйственных культур, так и на животноводство. Чтобы получить такую помощь, аграрии должны собрать пакет документов и обратиться в региональные органы АПК. Страховые выплаты в случае гибели животных или растений выделяются исходя из финансирования отдельных регионов.

В разработке законопроекта принимает участие Национальный союз агростраховщиков (НСА). По словам президента этого союза Корнея Биждова, расширение перечня природных явлений, при которых будут производиться выплаты, сделает систему страхования менее доступной для аграриев.