ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство поддержит производство оленины и выращивание грибов в теплицах. Об этом стало известно из проекта постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Как пояснили в ведомстве, 20% затрат на строительство и реконструкцию комплексов для выращивания грибов будут компенсированы. Кроме того, предусмотрено возмещение 35% расходов на возведение новых предприятий по переработке оленины.

Минсельхоз впервые решил простимулировать предприятия по оленеводству и грибоводству. Меры поддержки зафиксированы в проекте постановления правительства, которое готовило ведомство. В пояснительной записке к проекту сказано, что эти отрасли нуждаются в дополнительных мощностях. Для этого государство готово возместить часть средств, потраченных на строительство и реконструкцию объектов АПК.

"Сейчас предлагается компенсировать 20% затрат на возведение и реконструкцию тепличных комплексов для выращивания грибов. А оленеводам для строительства новых перерабатывающих мощностей будет возмещаться 35% расходов. Мера будет принята в новом году", — рассказала пресс-секретарь Минсельхоза Яна Перепечаева.