ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 ноября в комитете по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности состоялось обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», который был принят Государственной Думой в первом чтении.



В обсуждении участвовали юристы областного Совета, руководитель департамента информационных технологий Кемеровской области, должностные лица Управления ЗАГС Кемеровской области.



Законопроект разработан во исполнение плана мероприятий Правительства Российской Федерации по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016 – 2018 годы.



Проектом предусматривается возможность наделения законом субъекта Российской Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) полномочиями на государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственную регистрацию смерти, при этом органы записи актов гражданского состояния свои функции сохранят.

В МФЦ будут осуществляться:

- составление записей актов гражданского состояния;

- выдача свидетельств о рождении и свидетельств о смерти;

- передача в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для государственной регистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановление закрепляются за органами записи актов гражданского состояния.

Закон начнёт действовать с 1 января 2018 года. В течение 6 месяцев со дня его опубликования Правительство РФ должно будет внести соответствующие поправки в действующие нормативные правовые документы, которые регулируют эту сферу общественных отношений.