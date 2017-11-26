Мобильный городок жизнеобеспечения развёрнут на федеральной трассе М-7
26.11.2017, 12:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с неблагоприятным прогнозом погодной обстановки для оказания всесторонней помощи водителям транспортных средств на федеральной трассе М-7 Москва-Уфа в районе населённого пункта Ветчака Кстовского района Нижегородской области заблаговременно развёрнут мобильный городок жизнеобеспечения МЧС России. Выбор места не случаен – это один из 29 аварийно-опасных участков на территории региона с большой плотностью автомобильного потока, который находится на особом контроле Главного управления МЧС России по региону.
Мобильный городок располагает пятью пневмокаркасными палаточными модулями, в которых размещено всё необходимое оборудование и средства для оказания квалифицированной помощи водителям транспортных средств и их пассажирам, организовано полевая кухня. Есть возможность отдохнуть и зарядить своё мобильное устройство. В случае необходимости на месте могут оказать первую медицинскую помощь.
В месте дислокации мобильного городка для ликвидации любой нештатной ситуации организовано дежурство личного состава и техники специализированной пожарно-спасательной части 1-го отряда федеральной противопожарной службы по охране Нижнего Новгорода.
Информация о развёрнутом городке жизнеобеспечения доводится до водителей через эфиры радиостанций, размещением указателей вдоль трассы и на интернет ресурсах.
Мобильный городок располагает пятью пневмокаркасными палаточными модулями, в которых размещено всё необходимое оборудование и средства для оказания квалифицированной помощи водителям транспортных средств и их пассажирам, организовано полевая кухня. Есть возможность отдохнуть и зарядить своё мобильное устройство. В случае необходимости на месте могут оказать первую медицинскую помощь.
В месте дислокации мобильного городка для ликвидации любой нештатной ситуации организовано дежурство личного состава и техники специализированной пожарно-спасательной части 1-го отряда федеральной противопожарной службы по охране Нижнего Новгорода.
Информация о развёрнутом городке жизнеобеспечения доводится до водителей через эфиры радиостанций, размещением указателей вдоль трассы и на интернет ресурсах.
Источник: МЧС РФ