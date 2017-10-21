ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Всемирном фестивале молодёжи и студенчества состоялась встреча «Молодой Гвардии Единой России» с лидерами студенческих объединений стран БРИКС. Итогом встречи стало подписание резолюции о сотрудничестве.

Представители молодежных организаций Индии, Бразилии, Южной Африки и России пришли к выводу, что необходимо обратить внимание на ряд таких проблем современности, как развитие предпринимательства среди молодёжи, создание единого культурного пространства и сохранение безопасной среды в мире.

Как отметил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, подписание данной резолюции является важным событием в формировании общей эффективной работы, направленной на развитие молодёжи посредством образования и создания платформы для реализации возможностей. «Мы рады, что сможем совместными усилиями с представителями стран БРИКС повлиять на положительное формирование интересов молодёжи», - сказал Давыдов.

Также по итогам встречи принято решение сформировать студенческую лигу БРИКС и подкомитеты BRICS YSL.