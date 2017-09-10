Мосгоризбирком сообщил об отсутствии серьезных жалоб в ходе муниципальных выборов в столице
10.09.2017, 21:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мосгоризбирком заявил об отсутствии серьёзных жалоб в ходе муниципальных выборов в столице. По словам председателя МГИК Валентина Горбунова, серьёзных жалоб в ходе муниципальных выборов в Мосгоризбирком не поступало.
"Никаких жалоб, требующих вмешательства Московской городской избирательной комиссии или Общественного штаба в течение дня не было, ни одного выезда с необходимостью какую-то конкретную ситуацию рассматривать", – отметил Горбунов.
10 сентября в Москве проходят выборы муниципальных депутатов. Открытость и честность голосования обеспечивают камеры видеонаблюдения, установленные на всех избирательных участках. Также впервые видеотрансляция ведётся на площадках, где работают территориальные избирательные комиссии (ТИК), которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол. Наблюдать за их работой можно в режиме реального времени.
Для чистоты и прозрачности выборного процесса на избирательных участках в столице установили также все имеющиеся в городе комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Кроме этого впервые в Москве используют технологию изготовления итоговых протоколов участковых комиссий с машиночитаемым кодом (QR-код).
"Никаких жалоб, требующих вмешательства Московской городской избирательной комиссии или Общественного штаба в течение дня не было, ни одного выезда с необходимостью какую-то конкретную ситуацию рассматривать", – отметил Горбунов.
10 сентября в Москве проходят выборы муниципальных депутатов. Открытость и честность голосования обеспечивают камеры видеонаблюдения, установленные на всех избирательных участках. Также впервые видеотрансляция ведётся на площадках, где работают территориальные избирательные комиссии (ТИК), которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол. Наблюдать за их работой можно в режиме реального времени.
Для чистоты и прозрачности выборного процесса на избирательных участках в столице установили также все имеющиеся в городе комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Кроме этого впервые в Москве используют технологию изготовления итоговых протоколов участковых комиссий с машиночитаемым кодом (QR-код).
Источник: Единая Россия