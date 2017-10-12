Московская область имеет потенциал для проектов французских бизнесменов
12.10.2017, 14:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московская область обладает потенциалом для реализации масштабных проектов французских инвесторов, об этом заявил заместитель директора исследовательского центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате (CCI France Russie) Игоря Деланоэ.
В четверг в Лионе стартовало роуд-шоу «Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для французских компаний». В ходе роуд-шоу пройдет презентация инвестиционного потенциала Подмосковья, также запланированы выступления о политико-экономических отношениях между Россией и Францией. Презентация инвестпотенциала Московской области для иностранных деловых кругов проходит во Франции по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Завершается презентация 13 октября в Страсбурге.
«Страна недавно вышла из кризиса после двух лет рецессии, экономика оказалась достаточно прочной. Смогла адаптироваться, несмотря на изменение курса рубля. На Московскую область и Москву приходится около 30% инвестиций. В Московской области 11% рост промышленного производства за первое полугодие 2017 года. Сырьевое, производство автомобилей, строительство. Очень масштабные проекты по строительству», – сказал Деланоэ.
Он отметил, что в регионе растут реальные зарплаты, увеличивается импорт и реальный спрос.
«Прогнозы на 2018 год оптимистичные», – заключил Деланоэ.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что французские компании представляют особый интерес для Подмосковья благодаря своей надежности и долгосрочным инвестиционным планам.
Франко-российский аналитический центр «Обсерво» был создан в начале 2012 года по инициативе экономического совета CCI France-Russie. Миссия центра «Обсерво» заключается в предоставлении углубленной экспертизы по России, а также в донесении до российских лиц, принимающих решения, реалий и текущей повестки дня современной Франции, отмечается на сайте центра.
В четверг в Лионе стартовало роуд-шоу «Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для французских компаний». В ходе роуд-шоу пройдет презентация инвестиционного потенциала Подмосковья, также запланированы выступления о политико-экономических отношениях между Россией и Францией. Презентация инвестпотенциала Московской области для иностранных деловых кругов проходит во Франции по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Завершается презентация 13 октября в Страсбурге.
«Страна недавно вышла из кризиса после двух лет рецессии, экономика оказалась достаточно прочной. Смогла адаптироваться, несмотря на изменение курса рубля. На Московскую область и Москву приходится около 30% инвестиций. В Московской области 11% рост промышленного производства за первое полугодие 2017 года. Сырьевое, производство автомобилей, строительство. Очень масштабные проекты по строительству», – сказал Деланоэ.
Он отметил, что в регионе растут реальные зарплаты, увеличивается импорт и реальный спрос.
«Прогнозы на 2018 год оптимистичные», – заключил Деланоэ.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что французские компании представляют особый интерес для Подмосковья благодаря своей надежности и долгосрочным инвестиционным планам.
Франко-российский аналитический центр «Обсерво» был создан в начале 2012 года по инициативе экономического совета CCI France-Russie. Миссия центра «Обсерво» заключается в предоставлении углубленной экспертизы по России, а также в донесении до российских лиц, принимающих решения, реалий и текущей повестки дня современной Франции, отмечается на сайте центра.
Источник: http://mosreg.ru