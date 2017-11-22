ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московские школьники завоевали серебро и бронзу на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая завершилась в Таиланде. Столицу представляли учащийся школы № 1589 Станислав Цапаев (серебро) и Иван Старостин из школы № 179 (бронза).



На олимпиаду приехали школьники из 45 стран. Они показывали свои знания в трех турах: теоретическом, аналитическом и наблюдательном. Наша сборная впервые официально участвовала в этих соревнованиях и завоевала пять наград.



Астрономия — это наука, которая тесно связана с математикой и физикой, поэтому школьники, участвующие в олимпиаде, должны хорошо разбираться сразу в нескольких областях знаний.