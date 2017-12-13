Московские врачи осваивают английский в преддверии ЧМ-2018
13.12.2017, 22:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 180 столичных врачей прошли первый этап обучения английскому языку в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018. Среди них специалисты Научно-практического центра экстренной медицинской помощи и Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
Обучение медработников проводилось в нескольких группах - в зависимости от степени владения английским языком. Акцент сделан на расширении словарного запаса на медицинскую тематику. Специалисты, уже владеющие английским, занимались по программе для закрепления и повышения уровня знаний. Также организованы индивидуальные курсы.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя городского Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, обучение английскому языку продолжится весной 2018 года. Курсы пройдут более 400 сотрудников Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, а также Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Это терапевты, анестезиологи-реаниматологи, медсёстры, врачи и фельдшеры, которые будут работать в мобильных бригадах и обеспечивать медицинское сопровождение на чемпионате мира. "Правительство Москвы постоянно уделяет большое внимание медицинскому сопровождению самых разных массовых мероприятий, в том числе и с участием иностранных граждан. У нас есть все возможности для оказания медицинской помощи на самом высоком уровне", - резюмировал Алексей Хрипун.
В 2017 году более 100 медработников прошли обучение английскому языку при подготовке к Кубку конфедераций. На Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова был создан отдельный диспетчерский пульт для приёма звонков от туристов. Там работали 20 специалистов, говорящих на английском языке.
Обучение медработников проводилось в нескольких группах - в зависимости от степени владения английским языком. Акцент сделан на расширении словарного запаса на медицинскую тематику. Специалисты, уже владеющие английским, занимались по программе для закрепления и повышения уровня знаний. Также организованы индивидуальные курсы.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя городского Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, обучение английскому языку продолжится весной 2018 года. Курсы пройдут более 400 сотрудников Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, а также Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Это терапевты, анестезиологи-реаниматологи, медсёстры, врачи и фельдшеры, которые будут работать в мобильных бригадах и обеспечивать медицинское сопровождение на чемпионате мира. "Правительство Москвы постоянно уделяет большое внимание медицинскому сопровождению самых разных массовых мероприятий, в том числе и с участием иностранных граждан. У нас есть все возможности для оказания медицинской помощи на самом высоком уровне", - резюмировал Алексей Хрипун.
В 2017 году более 100 медработников прошли обучение английскому языку при подготовке к Кубку конфедераций. На Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова был создан отдельный диспетчерский пульт для приёма звонков от туристов. Там работали 20 специалистов, говорящих на английском языке.