Московским школьникам расскажут об истории российского образования
14.09.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Еврейский музей и центр толерантности запускает инновационный учебно-экспозиционный проект «История российского образования». Школьникам расскажут о возникновении и развитии различных систем образования со времен Хазарского каганата до наших дней. Лекции будут увлекательными и динамичными: в этом помогут мультимедийные и интерактивные технологии.
Посетители будут осматривать экспозицию в очках виртуальной реальности, линзы которых представляют собой видеомониторы. Они способны воспроизводить изображения высокого разрешения и при этом не мешают пользователям перемещаться по музею. К мультимедийным очкам прилагаются наушники, а управлять ими можно с помощью планшета. Во время рассказа экскурсовода школьники будут получать визуальную информацию через очки.
Экспозиция, по которой будут путешествовать ребята, состоит из тематических блоков. Каждый из них расположен в зале, где представлены экспонаты, соответствующие заявленной теме. Таким образом, материалы постоянной выставки тоже станут помогать воспринимать информацию. Завершат тематические блоки видеопрограммы, посвященные тому или иному периоду в истории российского образования. Их можно будет увидеть на проекционных экранах, мультимедийных мониторах или в очках виртуальной реальности.
Посетители будут осматривать экспозицию в очках виртуальной реальности, линзы которых представляют собой видеомониторы. Они способны воспроизводить изображения высокого разрешения и при этом не мешают пользователям перемещаться по музею. К мультимедийным очкам прилагаются наушники, а управлять ими можно с помощью планшета. Во время рассказа экскурсовода школьники будут получать визуальную информацию через очки.
Экспозиция, по которой будут путешествовать ребята, состоит из тематических блоков. Каждый из них расположен в зале, где представлены экспонаты, соответствующие заявленной теме. Таким образом, материалы постоянной выставки тоже станут помогать воспринимать информацию. Завершат тематические блоки видеопрограммы, посвященные тому или иному периоду в истории российского образования. Их можно будет увидеть на проекционных экранах, мультимедийных мониторах или в очках виртуальной реальности.
Источник: Мэрия Москвы