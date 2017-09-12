ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва возглавила рейтинг эффективности налоговой политики российских регионов в 2016 году. Эксперты консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers оценивали, насколько активно правительства регионов использовали свои полномочия, чтобы увеличить поступления в региональный бюджет.

"Город несколько лет назад воспользовался в полной мере предоставленными на федеральном уровне полномочиями и изменил алгоритм исчисления налогов на имущество организаций, на имущество физических лиц, пересмотрел систему администрирования мигрантов. Это были сложные проекты, которые сегодня себя оправдали", - рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Позиции Москвы в рейтинге укрепило внедрение патентной системы налогообложения - самой удобной для индивидуальных предпринимателей. Она освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, НДС и торгового сбора. Предпринимателю не надо заполнять налоговую декларацию и подавать её в налоговую инспекцию, использовать контрольно-кассовую технику, нанимать бухгалтера. Только в первом квартале 2017 года московские бизнесмены купили больше 40 тысяч патентов на сумму 3,8 миллиарда рублей.

С помощью такой системы город инвестирует в развитие бизнеса. За семь месяцев этого года в Москве зарегистрированы больше 35 тысяч новых предпринимателей. Это почти на четверть больше, чем за тот же период предыдущего года. По количеству бизнесменов столица лидирует среди всех регионов страны.