Москва возглавила рейтинг эффективности налоговой политики российских регионов
12.09.2017, 20:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва возглавила рейтинг эффективности налоговой политики российских регионов в 2016 году. Эксперты консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers оценивали, насколько активно правительства регионов использовали свои полномочия, чтобы увеличить поступления в региональный бюджет.
"Город несколько лет назад воспользовался в полной мере предоставленными на федеральном уровне полномочиями и изменил алгоритм исчисления налогов на имущество организаций, на имущество физических лиц, пересмотрел систему администрирования мигрантов. Это были сложные проекты, которые сегодня себя оправдали", - рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.
Позиции Москвы в рейтинге укрепило внедрение патентной системы налогообложения - самой удобной для индивидуальных предпринимателей. Она освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, НДС и торгового сбора. Предпринимателю не надо заполнять налоговую декларацию и подавать её в налоговую инспекцию, использовать контрольно-кассовую технику, нанимать бухгалтера. Только в первом квартале 2017 года московские бизнесмены купили больше 40 тысяч патентов на сумму 3,8 миллиарда рублей.
С помощью такой системы город инвестирует в развитие бизнеса. За семь месяцев этого года в Москве зарегистрированы больше 35 тысяч новых предпринимателей. Это почти на четверть больше, чем за тот же период предыдущего года. По количеству бизнесменов столица лидирует среди всех регионов страны.
"Город несколько лет назад воспользовался в полной мере предоставленными на федеральном уровне полномочиями и изменил алгоритм исчисления налогов на имущество организаций, на имущество физических лиц, пересмотрел систему администрирования мигрантов. Это были сложные проекты, которые сегодня себя оправдали", - рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.
Позиции Москвы в рейтинге укрепило внедрение патентной системы налогообложения - самой удобной для индивидуальных предпринимателей. Она освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, НДС и торгового сбора. Предпринимателю не надо заполнять налоговую декларацию и подавать её в налоговую инспекцию, использовать контрольно-кассовую технику, нанимать бухгалтера. Только в первом квартале 2017 года московские бизнесмены купили больше 40 тысяч патентов на сумму 3,8 миллиарда рублей.
С помощью такой системы город инвестирует в развитие бизнеса. За семь месяцев этого года в Москве зарегистрированы больше 35 тысяч новых предпринимателей. Это почти на четверть больше, чем за тот же период предыдущего года. По количеству бизнесменов столица лидирует среди всех регионов страны.