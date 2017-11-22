ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Мемориальном музее А.Н. Скрябина 22 ноября откроется выставка «Музыка и меценаты». На ней гости узнают о трех покровителях, которые помогали Александру Скрябину.



Посетителям расскажут о жизни супруги купца Маргариты Морозовой, известного виолончелиста, дирижера и издателя Сергея Кусевицкого, а также промышленника и музыкального издателя Митрофана Беляева.



Композитор писал музыку, понятную немногим. Это значит, что вложения денег не гарантировали меценатам ни прибыли, ни славы.В Мемориальном музее А.Н. Скрябина 22 ноября откроется выставка «Музыка и меценаты». На ней гости узнают о трех покровителях, которые помогали Александру Скрябину.



Посетителям расскажут о жизни супруги купца Маргариты Морозовой, известного контрабасиста, дирижера и издателя Сергея Кусевицкого, а также промышленника и музыкального издателя Митрофана Беляева.



Композитор писал музыку, понятную немногим. Это значит, что вложения денег не гарантировали меценатам ни прибыли, ни славы.