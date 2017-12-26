Москвичам стало проще планировать визиты к врачу и проверять рецепты
26.12.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москвичам стало проще планировать визиты к врачу и запоминать рецепты. Теперь пользователи могут просмотреть действующие и архивные рецепты, добавить врача в "Избранное", чтобы в следующий раз записываться к нему быстрее, а информация о посещении специалиста будет автоматически добавляться в почтовую программу, установленную на компьютере.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо зайти в раздел "Услуги" на сайте mos.ru, затем выбрать категорию "Здоровье" и сервис "Запись на приём к врачу, отмена и перенос записи".
Стал удобнее и интерфейс. Вся важная информация о записях, направлениях, рецептах и поликлинике, к которой прикреплён пациент, собрана вместе.
"На экране пользователя в одном окне расположено пять вкладок: "Новая запись", "Мои записи", "Мои направления", новые вкладки "Мои рецепты" и "Моя поликлиника". Пользователь легко может переключаться между ними, не прокручивая страницу вниз", - рассказали в Департаменте информационных технологий.
Например, во вкладке "Моя поликлиника" можно найти данные о медицинском учреждении, к которому прикреплён пациент, и при желании сменить прикрепление. В "Моих рецептах" показаны действующие и архивные рецепты - они хранятся на портале в течение 90 дней с момента обслуживания рецепта в аптеке.
Добавить одного или нескольких врачей в "Избранное" можно на последнем шаге записи, когда на экране появляется изображение талона на посещение. Как только пользователь нажмёт на кнопку "Добавить врача в избранное", данные отобразятся в соответствующей вкладке, а при нажатии на имя пользователь сразу перейдёт к просмотру расписания приёма.
На финальном этапе записи можно также добавить посещение врача в календарь. Визит автоматически будет внесён в календарь почтовой программы на компьютере. Пользователь может сам настроить время напоминания - например, за несколько часов или дней до приёма.
"Москвичи активно используют портал mos.ru для записи на приём к врачу, и с каждым годом количество таких обращений растёт. Новые функции сделают сервис "Запись к врачу" ещё удобнее, ведь модернизация позволит пользователю всегда иметь нужную информацию под рукой. Это и возможность просматривать свои рецепты, и выбор наиболее часто посещаемого врача, и запись в электронном календаре с напоминанием. Такой подход позволит максимально ускорить и упростить запись пациентов к специалистам", - отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.
Сегодня услуга "Запись к врачу" - одна из самых популярных на портале. С момента запуска сервиса в 2012 году (до 2017 года - на pgu.mos.ru) на него поступило более 33,5 миллиона обращений, за этот год - 10 миллионов обращений.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо зайти в раздел "Услуги" на сайте mos.ru, затем выбрать категорию "Здоровье" и сервис "Запись на приём к врачу, отмена и перенос записи".
Стал удобнее и интерфейс. Вся важная информация о записях, направлениях, рецептах и поликлинике, к которой прикреплён пациент, собрана вместе.
"На экране пользователя в одном окне расположено пять вкладок: "Новая запись", "Мои записи", "Мои направления", новые вкладки "Мои рецепты" и "Моя поликлиника". Пользователь легко может переключаться между ними, не прокручивая страницу вниз", - рассказали в Департаменте информационных технологий.
Например, во вкладке "Моя поликлиника" можно найти данные о медицинском учреждении, к которому прикреплён пациент, и при желании сменить прикрепление. В "Моих рецептах" показаны действующие и архивные рецепты - они хранятся на портале в течение 90 дней с момента обслуживания рецепта в аптеке.
Добавить одного или нескольких врачей в "Избранное" можно на последнем шаге записи, когда на экране появляется изображение талона на посещение. Как только пользователь нажмёт на кнопку "Добавить врача в избранное", данные отобразятся в соответствующей вкладке, а при нажатии на имя пользователь сразу перейдёт к просмотру расписания приёма.
На финальном этапе записи можно также добавить посещение врача в календарь. Визит автоматически будет внесён в календарь почтовой программы на компьютере. Пользователь может сам настроить время напоминания - например, за несколько часов или дней до приёма.
"Москвичи активно используют портал mos.ru для записи на приём к врачу, и с каждым годом количество таких обращений растёт. Новые функции сделают сервис "Запись к врачу" ещё удобнее, ведь модернизация позволит пользователю всегда иметь нужную информацию под рукой. Это и возможность просматривать свои рецепты, и выбор наиболее часто посещаемого врача, и запись в электронном календаре с напоминанием. Такой подход позволит максимально ускорить и упростить запись пациентов к специалистам", - отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.
Сегодня услуга "Запись к врачу" - одна из самых популярных на портале. С момента запуска сервиса в 2012 году (до 2017 года - на pgu.mos.ru) на него поступило более 33,5 миллиона обращений, за этот год - 10 миллионов обращений.