



«Приморье остается лидером по количеству желающих получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке. Обладать участком в Приморском крае хочет почти половина заявителей – 44,9 тысячи человек. На втором месте по популярности среди участников программы – Республика Саха (Якутия), заявки на гектар в этом регионе подали 19,8 тысячи человек. На третьем – Хабаровский край – 16,7 тысячи заявок», – отметили специалисты. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти 45 тысяч россиян подали заявки на получение бесплатного дальневосточного гектара в Приморском крае. Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений, за время реализации закона о Дальневосточном гектаре россияне подали 112,7 тысяч заявок в уполномоченные органы.«Приморье остается лидером по количеству желающих получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке. Обладать участком в Приморском крае хочет почти половина заявителей – 44,9 тысячи человек. На втором месте по популярности среди участников программы – Республика Саха (Якутия), заявки на гектар в этом регионе подали 19,8 тысячи человек. На третьем – Хабаровский край – 16,7 тысячи заявок», – отметили специалисты.

Более 37 тысяч человек уже заключили договоры на право безвозмездного пользования участком земли на Дальнем Востоке. Более 8,8 тысяч таких участков находятся на территории Приморского края. В ведомстве добавили: более 37 тысяч человек уже заключили договоры на право безвозмездного пользования участком земли на Дальнем Востоке. Более 8,8 тысяч таких участков находятся на территории Приморского края.

Отметим, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны.

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отмечает, что в Приморье обладатели гектара могут рассчитывать на господдержку. «Мы предлагаем порядка 20 мер, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В 2017 году на эти цели было направлено 2,5 миллиона рублей», – отметил Андрей Тарасенко.