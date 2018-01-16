На Зеленодольском заводе им. Горького состоялась церемония закладки шестого патрульного корабля проекта 22160
16.01.2018, 16:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 января на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" состоялась торжественная церемония закладки шестого из серии патрульного корабля проекта 22160. Корабль получил наименование в честь советского морского офицера, капитана 3-го ранга, командира 4-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота, Героя Советского Союза Николая Сипягина.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов и другие официальные лица.
Приветствуя собравшихся Заместитель председателя правительства Российской Федерации поздравил всех присутствующих с рождением нового корабля, а также отметил, что у зеледонольцев сложилась традиция – работать и в праздники, и в выходные, так как страна ждёт от российских корабелов особых усилий - чтобы Военно-морской флот страны пополнялся новыми кораблями. Этот корабль будет выполнять самые серьёзные задачи, подчеркнул Дмитрий Рогозин. "Это уникальный, очень высокоманёвренный, подвижный и очень зубастый корабль", - охарактеризовал он проект.
В свою очередь, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что год начинается с добрых дел – закладывается новый корабль, и, конечно, успехи города Зеленодольска связаны с успехами завода имени Горького.
Рустам Минниханов также сообщил, что до начала церемонии закладки корабля руководитель АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Ренат Мистахов доложил заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Рогозину о планах предприятия.
Рустам Минниханов также поблагодарил федеральное Правительство и Минобороны РФ за то, что завод обеспечен заказами. "Спасибо большое. Благодаря заказам завод не только развивается, он процветает, и у нас огромные планы. Коллектив завода я хотел бы поблагодарить за хорошую работу, пожелать успехов. Республика всегда будет поддерживать вас", - сказал он.
Завод является стабильным и надёжным исполнителем государственного заказа Министерства обороны России, отметил в своём выступлении заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, мы очень довольны вашей работой, вы вышли на создание кораблей ближней морской зоны, патрульных кораблей, малых ракетных кораблей, и всё это стало предметом гордости Вооружённых Сил и Военно-морского флота.
Церемония завершилась установкой закладной доски в основание сооружаемого корабля.
Добавим, что корабли проекта 22160 способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение более 1700 тонн. Внутренние помещения спроектированы с учётом обеспечения комфортных условий размещения экипажа до 80 человек. Дальность плавания корабля составляет 6000 морских миль, автономность - 60 суток.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов и другие официальные лица.
Приветствуя собравшихся Заместитель председателя правительства Российской Федерации поздравил всех присутствующих с рождением нового корабля, а также отметил, что у зеледонольцев сложилась традиция – работать и в праздники, и в выходные, так как страна ждёт от российских корабелов особых усилий - чтобы Военно-морской флот страны пополнялся новыми кораблями. Этот корабль будет выполнять самые серьёзные задачи, подчеркнул Дмитрий Рогозин. "Это уникальный, очень высокоманёвренный, подвижный и очень зубастый корабль", - охарактеризовал он проект.
В свою очередь, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что год начинается с добрых дел – закладывается новый корабль, и, конечно, успехи города Зеленодольска связаны с успехами завода имени Горького.
Рустам Минниханов также сообщил, что до начала церемонии закладки корабля руководитель АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Ренат Мистахов доложил заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Рогозину о планах предприятия.
Рустам Минниханов также поблагодарил федеральное Правительство и Минобороны РФ за то, что завод обеспечен заказами. "Спасибо большое. Благодаря заказам завод не только развивается, он процветает, и у нас огромные планы. Коллектив завода я хотел бы поблагодарить за хорошую работу, пожелать успехов. Республика всегда будет поддерживать вас", - сказал он.
Завод является стабильным и надёжным исполнителем государственного заказа Министерства обороны России, отметил в своём выступлении заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, мы очень довольны вашей работой, вы вышли на создание кораблей ближней морской зоны, патрульных кораблей, малых ракетных кораблей, и всё это стало предметом гордости Вооружённых Сил и Военно-морского флота.
Церемония завершилась установкой закладной доски в основание сооружаемого корабля.
Добавим, что корабли проекта 22160 способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение более 1700 тонн. Внутренние помещения спроектированы с учётом обеспечения комфортных условий размещения экипажа до 80 человек. Дальность плавания корабля составляет 6000 морских миль, автономность - 60 суток.
Источник: Правительство Татарстана