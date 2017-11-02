ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2-3 ноября в Алтайском государственном университете работает III Международная научно-практическая конференция «Использование цифровых средств обучения и робототехники в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы, перспективы». Её организаторами выступили Алтайский госуниверситет, Национальный центр инноваций в образовании (Москва) и центр молодёжного инновационного творчества «Эврика».

Участие в мероприятии примут школьники и педагоги, студенты и преподаватели из Биробиджана, Томска, Красноярска, Ханты-Мансийска, Кургана, Казани, Улан-Удэ, Новокузнецка, Барнаула, Бийска а также республик Казахстан и Киргизия. На конференции выступят представители компании National Instruments - известного производителя аппаратного и программного обеспечения автоматизированных комплексов и робототехнических систем для образования, отмечают в Алтайском государственном университете.

Участники конференции будут работать в нескольких секциях. Кроме того, в программу мероприятия входят выставка учебного оборудования компаний и конкурс разработок студентов и учащихся. Лучшие разработки по применению цифрового оборудования и средств робототехники в учебном процессе отметят наградами.