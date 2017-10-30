ОРЕАНДА-НОВОСТИ Инвестиции в туристическую отрасль в Алтайском крае за последние семь лет составили около 16 миллиардов рублей, из них более девяти миллиардов - частные инвестиции.



«В завершающей стадии находится строительство инфраструктуры на новом курорте «Белокуриха-2». Там заканчивают строительство газовых, электрических сетей, в ближайшее время начнется активное освоение частных инвестиций: строительство гостиниц и оздоровительных комплексов. Объем внебюджетных инвестиций в кластер «Белокуриха» превышает 2,5 миллиарда рублей», - рассказала заместитель начальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова.



Она также отметила, что развитию туристической и курортной отрасли помогает господдержка, в частности реализация федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года». Например, за счет федеральных средств построили дорогу до «Белокурихи-2».



Среди главных задач Елена Евсюкова назвала необходимость сохранения природного и лечебного потенциала курортов, что должно содействовать привлечению инвесторов. Одним из проектов в этой области станет создание природного парка «Предгорье Алтая» вокруг курорта Белокуриха - он обеспечивает «пояс безопасности» курорта.