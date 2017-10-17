ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В новом бюджете Подмосковья заложили около 17 миллиардов рублей на строительство школ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Отличие нового бюджета – мы закладываем большие средства на строительство школ. Порядка 17 миллиардов рублей. Плюс – впервые отменяем отрицательные трансферты", – сказал Воробьёв на заседании регионального правительства.

Губернатор также добавил, что каждый год региональный бюджет увеличивается.

Ранее в сентябре представитель Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области сообщил, что в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" в регионе планируется строительство и ввод в эксплуатацию порядка 100 модульных школ до 2020 года.