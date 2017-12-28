ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ утвердило распределение до конца 2017 года 79 млрд рублей субсидий на поддержку агропромышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое решение принято по итогам заседания правительства.

В частности, на софинансирование расходов регионов на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, согласно двум распоряжениям кабмина, будет выделено 280,4 млн рублей и 15 млрд 549,6 млн рублей.

Ещё двумя распоряжениями выделяется регионам 3 млрд 689,2 млн рублей и 59 млрд 550,1 млн рублей соответственно на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.