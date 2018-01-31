На вооружение уральских спасателей поступила аэролодка "Пиранья 6"
31.01.2018, 18:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России поступила новая современная техника - аэролодка "Пиранья 6". Она будет "следить" за безопасностью людей на воде в любое время года и в любую погоду.
Аэролодка сочетает в себе характеристики судов-амфибий, скоростных глиссеров и аэросаней. Она способна разгоняться свыше 100 км/час, её грузоподъёмность - больше тонны. Длина лодки почти 7,5 метров, но этого достаточно, чтобы разместить в ней около десяти пассажиров или принять на борт до полутора тонн груза.
Самое главное преимущество "Пираньи" - проходимость. Передвигаться она может по воде, льду и болоту и способна добраться до самых труднодоступных мест.
Уже в январе она прошла испытания на льду, и вскоре выйдет на дежурство на один из опасных водоёмов Свердловской области - Белоярское водохранилище.
"Пиранья" пополнила парк современной техники и оборудования уральских спасателей, насчитывающий около сотни видов различной техники, которая позволяет проводить поисково-спасательные работы на воде, в горах и в лесу. В прошлом году в парк уже поступили три беспилотных летательных аппарата, один из них с тепловизором. С их помощью можно вести поиск пострадавших с воздуха, а также проводить разведку местности в труднодоступных местах.
Аэролодка сочетает в себе характеристики судов-амфибий, скоростных глиссеров и аэросаней. Она способна разгоняться свыше 100 км/час, её грузоподъёмность - больше тонны. Длина лодки почти 7,5 метров, но этого достаточно, чтобы разместить в ней около десяти пассажиров или принять на борт до полутора тонн груза.
Самое главное преимущество "Пираньи" - проходимость. Передвигаться она может по воде, льду и болоту и способна добраться до самых труднодоступных мест.
Уже в январе она прошла испытания на льду, и вскоре выйдет на дежурство на один из опасных водоёмов Свердловской области - Белоярское водохранилище.
"Пиранья" пополнила парк современной техники и оборудования уральских спасателей, насчитывающий около сотни видов различной техники, которая позволяет проводить поисково-спасательные работы на воде, в горах и в лесу. В прошлом году в парк уже поступили три беспилотных летательных аппарата, один из них с тепловизором. С их помощью можно вести поиск пострадавших с воздуха, а также проводить разведку местности в труднодоступных местах.
Источник: МЧС РФ