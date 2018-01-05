Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
05.01.2018, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Активисты движения "Волонтёры Победы" в Хабаровске начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина. Также волонтёры приступили к работе в Томске и Омске.
Как сообщалось, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах 2018 года, а также её уполномоченных.
В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в их числе секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, замсекретари Генсовета Партии Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Сергей Железняк, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев, Сергей Рябухин, депутаты Госдумы Дмитрий Морозов, Артур Чилингаров, Светлана Журова, Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Владимир Плотников, Геннадий Онищенко, Дмитрий Саблин, Алёна Аршинова, Ольга Тимофеева, Олег Валенчук и другие.
По закону, Путин должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Как сообщалось, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах 2018 года, а также её уполномоченных.
В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в их числе секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, замсекретари Генсовета Партии Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Сергей Железняк, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев, Сергей Рябухин, депутаты Госдумы Дмитрий Морозов, Артур Чилингаров, Светлана Журова, Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Владимир Плотников, Геннадий Онищенко, Дмитрий Саблин, Алёна Аршинова, Ольга Тимофеева, Олег Валенчук и другие.
По закону, Путин должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Источник: Единая Россия