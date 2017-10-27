ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поправки в законопроект о бюджете на 2018 и плановый период 2019 – 2020 годов были выработаны в ходе обсуждения с экспертными сообществами и представителями регионов, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Прошло большое количество слушаний, круглых столов, на которые приглашались представители регионов, профессионального сообщества, эксперты. Обсуждали все направления, которые сегодня будут рассматриваться во время первого чтения, обсуждали те решения, которые принял Президент РФ Владимир Путин. Надо сказать, что в рамках подготовки к первому чтению нам удалось сохранить и поддержать очень нужные направления, которые будут отражены в бюджете", - заявил Неверов.

Он сообщил, что при подготовке законопроекта о бюджете к первому чтению было принято постановление Госдумы, в котором дополнительно отражены те вопросы, которые обсуждались на площадках.

"Это и поддержка наших аграриев, поддержка регионов, нашей промышленности. Думаю, в рамках обсуждения с профессиональными сообществами, с представителями субъектов нам удалось сохранить важные направления, которые должны обеспечить рост экономики и выполнение всех социальных обязательств, которые сегодня предусмотрены в стране», - заключил Неверов.