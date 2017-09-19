ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе сегодня проходят общественные слушания "О мерах поддержки сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.", организованные по инициативе фракции "Единой России".

В мероприятии принимают участие более 300 человек, в том числе депутаты Госдумы, региональных заксобраний, представители Министерства сельского хозяйства РФ и региональных органов АПК, главы сельскохозяйственных районов, руководители сельхозпредприятий и фермеры, представители научных и образовательных учреждений, отраслевых союзов и аграрных ассоциаций.

Открывая слушания, заместитель спикера Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, курирующий вопросы сельского хозяйства, отметил важность мероприятия в свете предстоящего 22 сентября совещания под председательством премьер-министра, Председателя Партии Дмитрия Медведева.

"22 сентября Председатель Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев проведет совещание "О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ", на котором у нас будет возможность ещё раз рассмотреть существующие проблемы и пути их решения", – сказал Неверов.

Среди наиболее значимых вопросов, требующих решения, зампред Госдумы отметил необходимость сохранения уровня государственного финансирования АПК на уровне не ниже 2017 года; необходимость интервенций на зерновом рынке; недостаточную прозрачность механизма распределения субсидий на развитие сельского хозяйства регионам; проблемы получения льготных кредитов; отсутствие возможности получения заёмных средств под залог земель сельскохозяйственного назначения; проблемы агролизинга; недостаточное финансирование высших учебных заведений АПК; необходимость развития социальной инфраструктуры на селе.