Неверов внес в Госдуму законопроект, расширяющий меры господдержки на аграрные образовательные организации
11.10.2017, 21:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов внёс вместе со своими коллегами в нижнюю палату парламента изменённый текст проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
Законопроект распространяет меры государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства на научные и образовательные организации, осуществляющие в процессе основной научной и (или) образовательной деятельности также производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку. А также устанавливает особенности реализации образовательных программ в области сельского хозяйства.
По словам Неверова, документ является очень важным и полностью отражает приоритеты фракции "Единая Россия" в части развития агропромышленного комплекса при рассмотрении бюджета. "В частности, речь идёт о кадровом обеспечении отрасли и поддержке профильных учебных заведений. Мы понимаем, что студенты должны не только знать теорию, но главное – иметь опыт работы на земле, это самая большая потребность работодателей. Такая перестройка позволит студентам вести научно-исследовательскую деятельность, проводить эксперименты и апробировать научные разработки", - пояснил он.
Неверов отметил, что сейчас вузы, имеющие в своей структуре опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные и иные подобные подразделения, несут существенные финансовые, организационные и трудовые затраты, которые сегодня не учитываются при определении объёмов финансирования. Доступа же к мерам господдержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям, они не имеют.
В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" в целях включения научных и образовательных организаций в систему мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства (к которой, например, относится и погектарная поддержка).
Неверов отметил, что предлагаемые изменения создадут для указанных организаций равные с сельхозтоваропроизводителями условия в части получения государственной поддержки развития сельскохозяйственной деятельности. По его словам, это будет способствовать не только решению проблем содержания имущественного комплекса указанных научных и образовательных организаций, но и в комплексе положительно отразиться на научной, производственной и образовательной деятельности, решения кадровых проблем сельского хозяйства.
Законопроектом также предлагается дополнить федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" новой статьёй, предусматривающей особенности реализации образовательных программ в области сельского хозяйства, включая специфику организации практической подготовки обучающихся, а также возможность получения организациями, реализующими указанные образовательные программы и в процессе научной и (или) образовательной деятельности осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку, государственной поддержки в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.
Принятие этих изменений позволит научным и образовательным организациям аграрного профиля осуществить качественный прорыв в подготовке высококвалифицированных кадров в области сельского хозяйства, развитии технологий обучения, совершенствовании системы навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися, и будет способствовать усилению ориентации на рынки труда и развитие предпринимательства.
Напомним, приоритеты в развитии сельского хозяйства в очередной раз были обозначены фракцией "Единая Россия" на прошедших в Государственной Думе 19 сентября общественных слушаниях на тему "О мерах поддержки сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.", организованных по инициативе фракции. Среди наиболее значимых вопросов, требующих решения, Сергей Неверов отметил необходимость сохранения уровня государственного финансирования АПК на уровне не ниже 2017 года; необходимость интервенций на зерновом рынке; недостаточную прозрачность механизма распределения субсидий на развитие сельского хозяйства регионам; проблемы получения льготных кредитов; отсутствие возможности получения заёмных средств под залог земель сельскохозяйственного назначения; проблемы агролизинга; недостаточное финансирование высших учебных заведений АПК; необходимость развития социальной инфраструктуры на селе.
Законопроект распространяет меры государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства на научные и образовательные организации, осуществляющие в процессе основной научной и (или) образовательной деятельности также производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку. А также устанавливает особенности реализации образовательных программ в области сельского хозяйства.
По словам Неверова, документ является очень важным и полностью отражает приоритеты фракции "Единая Россия" в части развития агропромышленного комплекса при рассмотрении бюджета. "В частности, речь идёт о кадровом обеспечении отрасли и поддержке профильных учебных заведений. Мы понимаем, что студенты должны не только знать теорию, но главное – иметь опыт работы на земле, это самая большая потребность работодателей. Такая перестройка позволит студентам вести научно-исследовательскую деятельность, проводить эксперименты и апробировать научные разработки", - пояснил он.
Неверов отметил, что сейчас вузы, имеющие в своей структуре опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные и иные подобные подразделения, несут существенные финансовые, организационные и трудовые затраты, которые сегодня не учитываются при определении объёмов финансирования. Доступа же к мерам господдержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям, они не имеют.
В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" в целях включения научных и образовательных организаций в систему мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства (к которой, например, относится и погектарная поддержка).
Неверов отметил, что предлагаемые изменения создадут для указанных организаций равные с сельхозтоваропроизводителями условия в части получения государственной поддержки развития сельскохозяйственной деятельности. По его словам, это будет способствовать не только решению проблем содержания имущественного комплекса указанных научных и образовательных организаций, но и в комплексе положительно отразиться на научной, производственной и образовательной деятельности, решения кадровых проблем сельского хозяйства.
Законопроектом также предлагается дополнить федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" новой статьёй, предусматривающей особенности реализации образовательных программ в области сельского хозяйства, включая специфику организации практической подготовки обучающихся, а также возможность получения организациями, реализующими указанные образовательные программы и в процессе научной и (или) образовательной деятельности осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку, государственной поддержки в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.
Принятие этих изменений позволит научным и образовательным организациям аграрного профиля осуществить качественный прорыв в подготовке высококвалифицированных кадров в области сельского хозяйства, развитии технологий обучения, совершенствовании системы навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися, и будет способствовать усилению ориентации на рынки труда и развитие предпринимательства.
Напомним, приоритеты в развитии сельского хозяйства в очередной раз были обозначены фракцией "Единая Россия" на прошедших в Государственной Думе 19 сентября общественных слушаниях на тему "О мерах поддержки сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.", организованных по инициативе фракции. Среди наиболее значимых вопросов, требующих решения, Сергей Неверов отметил необходимость сохранения уровня государственного финансирования АПК на уровне не ниже 2017 года; необходимость интервенций на зерновом рынке; недостаточную прозрачность механизма распределения субсидий на развитие сельского хозяйства регионам; проблемы получения льготных кредитов; отсутствие возможности получения заёмных средств под залог земель сельскохозяйственного назначения; проблемы агролизинга; недостаточное финансирование высших учебных заведений АПК; необходимость развития социальной инфраструктуры на селе.
Источник: Единая Россия