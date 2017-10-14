ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров Федоров на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) провёл рабочую встречу с Председателем Национального совета Княжества Монако Кристофом Стейнером.



Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что отношения России и Монако имеют богатую историю. В мае 1663 г. русская дипломатическая миссия во главе со служилым московским дворянином Иваном Желябужским направлялась во Флоренцию и Венецию морем. Корабль попал в шторм, что заставило его зайти в порт Монако. Князь Монако Луи I узнав, что на корабле находятся русские дипломаты, оказал им теплый прием. Так состоялась первая встреча русских и монегасков.



Сенатор отметил, что за последние десять лет взаимодействие между странами развивается быстрыми темпами и носит дружественный характер, чему способствуют доверительные отношения, установившиеся между Президентом России Владимиром Путиным и Правящим Князем Альбертом II. Реализован ряд крупных совместных культурных проектов, таких как Год России в Монако и Дни Монако в России. Стороны констатировали взаимную заинтересованность деловых кругов двух стран в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений. В ходе беседы также были затронуты вопросы взаимодействия в области образования и туризма.



Первый заместитель Председателя СФ высказал готовность оказать максимальное содействие в согласовании проекта Межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области усыновления, а также проекта двустороннего соглашения о взаимном признании образований, квалификаций и ученых степеней.



В завершение Николай Фёдоров и Кристоф Стейнер выразили уверенность, что межпарламентский диалог России и Монако будет и впредь способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.