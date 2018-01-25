Новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объёмы до 2027 года - Путин
25.01.2018, 21:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Снижения объёмов гособоронзаказа нет, а новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объёмы до 2027 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы работников ПАО "Объединённая двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".
"В целом никакого снижения нет, также как не было резкого увеличения в прошлом году, это всё достаточно мягко. Мы сейчас уже приняли программу вооружений и гособоронзаказ до 2027 года, поэтому там всё у нас стабильно, ритмично, все будете работать", - подчеркнул Путин.
Президент РФ также призвал не снижать загруженность оборонных предприятий в случае снижения гособоронзаказа. "Когда-то пик гособоронзаказа пройдёт, и нужно, чтобы все мощности были загружены", - сказал он.
Путин также подчеркнул, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий ОПК и их финансовую устойчивость, особенно после прохождения пика объёмов гособоронзаказов и их последующего сокращения после 2020 года.
"Выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий, обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден", - сказал Президент РФ.
По его словам, доля выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК должна достигнуть к 2025 году 30%, а к 2030 году - 50%. "Стратегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объёма продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - сказал глава государства.
Президент РФ также считает, что компании с госучастием должны сформировать стартовые заказы для ОПК по закупке гражданской продукции, замещая при этом её импорт из-за рубежа.
"Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием. Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов", - сказал он
Глава государства отметил, что "заранее предвидит критику в этой части: надо покупать не просто отечественное, а надо покупать самое лучшее, что есть в мире". "Да, разумеется, это так. Нужно покупать самое лучшее в мире. Нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой стала", - сказал президент. Путин поручил правительственной комиссии по импортозамещению заняться решением этой задачи.
Путин также отметил, что нужно найти сбалансированную формулу, как разделить между государством и предприятием экономические риски и затраты. Президент РФ сказал, что прежде всего, это важно для НИОКР, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания.
Путин также обратил внимание на то, что при реализации проектов по диверсификации производства в ОПК надо активно применять механизм специальных инвестиционных контрактов.
"В целом никакого снижения нет, также как не было резкого увеличения в прошлом году, это всё достаточно мягко. Мы сейчас уже приняли программу вооружений и гособоронзаказ до 2027 года, поэтому там всё у нас стабильно, ритмично, все будете работать", - подчеркнул Путин.
Президент РФ также призвал не снижать загруженность оборонных предприятий в случае снижения гособоронзаказа. "Когда-то пик гособоронзаказа пройдёт, и нужно, чтобы все мощности были загружены", - сказал он.
Путин также подчеркнул, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий ОПК и их финансовую устойчивость, особенно после прохождения пика объёмов гособоронзаказов и их последующего сокращения после 2020 года.
"Выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий, обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден", - сказал Президент РФ.
По его словам, доля выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК должна достигнуть к 2025 году 30%, а к 2030 году - 50%. "Стратегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объёма продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - сказал глава государства.
Президент РФ также считает, что компании с госучастием должны сформировать стартовые заказы для ОПК по закупке гражданской продукции, замещая при этом её импорт из-за рубежа.
"Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием. Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов", - сказал он
Глава государства отметил, что "заранее предвидит критику в этой части: надо покупать не просто отечественное, а надо покупать самое лучшее, что есть в мире". "Да, разумеется, это так. Нужно покупать самое лучшее в мире. Нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой стала", - сказал президент. Путин поручил правительственной комиссии по импортозамещению заняться решением этой задачи.
Путин также отметил, что нужно найти сбалансированную формулу, как разделить между государством и предприятием экономические риски и затраты. Президент РФ сказал, что прежде всего, это важно для НИОКР, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания.
Путин также обратил внимание на то, что при реализации проектов по диверсификации производства в ОПК надо активно применять механизм специальных инвестиционных контрактов.
Источник: Единая Россия