ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня завершилось тактико-специальное учение "Поиск-2017" с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ, которое проводилось на полигонах России и Армении и является одним из трёх взаимосвязанных мероприятий этапа разрешения военного конфликта в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017".

В ходе учения отрабатывались совместные действия органов управления и подразделений разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ:

был сформирован совместный пункт управления разведкой и организована его работа;

спланировано применение сил и средств разведки вооружённых сил государств-членов ОДКБ при обострении обстановки в Кавказском регионе коллективной безопасности;

поставлены учебно-боевые задачи подчиненным силам и средствам разведки государств-членов ОДКБ и осуществлена перегруппировка пункта управления разведки с территории России на территорию Армении.

В ходе проведения этапа практических действий на полигонах Вооружённых Сил Республики Армения разведывательные и специальные подразделения вооружённых сил государств-членов ОДКБ:

выявили и обнаружили важные и критические объекты на территории противника;

провели сбор, обработку и анализ разведывательных сведений, обмен разведывательной информацией в реальном масштабе времени между совместным пунктом управления разведкой и Командованием КСОР ОДКБ в интересах подготовки совместной операции КСОР ОДКБ;

выполнили специальные задачи по захвату и уничтожению критически важных объектов силами и средствами специальной разведки, в том числе высадку в тылу противника штурмовым способом на здание командного пункта, захват и уничтожение Центра боевого управления авиацией противника, уничтожение диверсионно-разведывательной группы противника, тем самым, предотвратив её выход к важным стратегическим объектам.

Одновременно с тактико-специальным учением "Поиск-2017" на территории Республики Армения с целью слаживания коалиционного органа управления проведена командно-штабная тренировка с Командованием Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ.

В учении принимали участие около 1000 чел. личного состава, около 80 единиц техники и до 15 летательных аппаратов.