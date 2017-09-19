ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 1,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Туве. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте Кабинета министров.

Согласно пояснительной записке, в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в "объекты государственной собственности субъектов федерации, не включённые в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в размере 1499,5 млн рублей".

"Подписанным распоряжением эти средства распределяются на реконструкцию стадиона "Нарт» в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) – 651,9 млн рублей, строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" (Республика Алтай) – 367,6 млн рублей, спортивно- культурного центра (Республика Тыва) – 480 млн рублей", – говорится в записке.

Многофункциональный стадион "Нарт" на 8960 мест был построен в 1972 году. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" начато в 2013 году, будут введены в строй крытая ледовая арена и универсальный игровой зал. Проектом спортивно-культурного центра в Туве предусмотрено строительство арены с трибунами на 7000 мест.