Около 300 международных спортивных соревнований проведены в России в 2017 году
03.01.2018, 11:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Одной из целей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, является успешное проведение в России крупнейших международных спортивных соревнований.
В 2017 году в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в России состоялись 297 международных спортивных соревнований различного уровня, 117 из которых вошли в перечень особо значимых международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации.
Самым значимым мероприятием стал Кубок Конфедераций FIFA 2017 года. С 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани успешно проведены матчи с участием восьми команд. Турнир стал "репетицией" Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Высокий уровень его проведения отмечен экспертами FIFA, участниками и гостями турнира, зрителями. Всего матчи посетили 628 304 человека, что является абсолютным рекордом.
Всего в прошедшем году по олимпийским видам спорта в России проведено пять чемпионатов мира и пять чемпионатов Европы.
Из всех чемпионатов особо стоит отметить Чемпионат мира по стендовой стрельбе, проведённый с 30 августа по 11 сентября в Московской области. В его программу вошли спортивные соревнования среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок в олимпийских дисциплинах: "скит", "трап" и "дубль-трап", командные соревнования в данных спортивных дисциплинах, а также соревнования среди смешанных пар в дисциплинах "трап" и скит" среди мужчин и женщин. В ходе Чемпионата на базе ССК "Лисья нора", расположенном в Дмитровском районе Московской области, 814 спортсменов из 77 стран разыграли 22 комплекта медалей.
В прошедшем году Россия приняла 19 чемпионатов мира по неолимпийским видам, в том числе: Чемпионат мира по практической стрельбе (дисциплина – карабин) в г. Алабино Московской области, этап Чемпионата мира по самолётному спорту в дисциплине "авиагонки-формула-1" в г. Казани, Чемпионат мира по ушу в г. Казани, Чемпионат мира по автомобильному спорту в дисциплине кольцевые гонки "Формула-1" в г. Сочи, Чемпионат мира по самбо в г. Сочи, Чемпионат мира по самолётному спорту (класс – Як-52) в г. Туле, Чемпионат мира по мотоциклетному спорту в дисциплинах "мотокросс - класс 250" и "мотокросс - класс 500" в Краснодарском крае, командный Чемпионат мира по шахматам в г. Ханты-Мансийске, Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах в г. Красноярске.
В целях практической реализации положений, изложенных в Программе поддержки и развития национальных видов спорта в Содружестве Независимых Государств (СНГ) на период до 2020 года и укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между народами государств – участников СНГ 11 – 16 августа 2017 года в г. Ульяновске состоялся I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств – участников Содружества Независимых Государств. В Фестивале приняли участие 1,5 тысячи спортсменов из 40 субъектов Российской Федерации и 15 зарубежных государств. В программу вошли соревнования по 10 видам спорта: бильярдному спорту (русская пирамида), борьбе на поясах, гиревому спорту, городошному спорту, корэшу, лапте (мини-лапта), перетягиванию каната, самбо, шашкам, хоккею с мячом (мини). Также в рамках Фестиваля представлены показательные выступления по национальным видам спорта: корэшу, мас-рестлингу, хапсагаю, якутским национальным прыжкам и северному многоборью.
В 2017 году Россия впервые организовала на своей территории III Всемирные зимние военные игры, в которых приняли участие спортсмены – действующие военнослужащие. Соревнования состоялись в период с 22 по 28 февраля на олимпийских объектах г. Сочи. За указанный период в семи видах спорта (биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек) разыграно 36 комплектов наград.
В течение 2017 года продолжена работа по привлечению в Российскую Федерацию значимых международных спортивных соревнований.
В прошедшем году получено право на проведение на территории Российской Федерации Чемпионата и Первенства мира по прыжкам на батуте 2018 года в г. Санкт-Петербурге, Чемпионата мира по боксу среди мужчин 2019 года в г. Сочи, Чемпионата мира по хоккею с мячом 2021 года в г. Сыктывкаре, Чемпионата мира по плаванию (бассейн 25 м) 2022 года в г. Казани.
С целью успешного проведения в 2018 году международных соревнований на территории России Минспортом сформирован перечень из 104 особо значимых международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации.
В этом году в России состоятся Чемпионат Европы по конькобежному спорту в г. Коломне (Московская область), Чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках в г. Москве, командный Чемпионат Европы по бадминтону в г. Казани, Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд в г. Хабаровске, Чемпионат Европы по тхэквондо в г. Казани, Первенство мира по хоккею среди юношей до 18 лет в г. Челябинске и г. Магнитогорске, Чемпионат Европы по спортивной борьбе в г.Каспийске (Республика Дагестан), этап Чемпионата мира по мотоциклетному спорту (мотокросс) в пос. Новомихайловский (Краснодарский край), командный Чемпионат Европы по дзюдо в г. Екатеринбурге, Чемпионат мира по футболу в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге, этап Чемпионата мира по самолётному спорту (авиагонки "Формула 1") в г. Казани, Чемпионат мира по пляжному гандболу в г. Казани, российский этап международной велосипедной гонки "Arctic Race" в Мурманской области, российский этап Чемпионата мира FIA "Формула 1" в г. Сочи, Чемпионат и Первенство мира по прыжкам на батуте в г. Санкт-Петербурге, Чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе в г. Ханты-Мансийске.
В 2017 году в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в России состоялись 297 международных спортивных соревнований различного уровня, 117 из которых вошли в перечень особо значимых международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации.
Самым значимым мероприятием стал Кубок Конфедераций FIFA 2017 года. С 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани успешно проведены матчи с участием восьми команд. Турнир стал "репетицией" Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Высокий уровень его проведения отмечен экспертами FIFA, участниками и гостями турнира, зрителями. Всего матчи посетили 628 304 человека, что является абсолютным рекордом.
Всего в прошедшем году по олимпийским видам спорта в России проведено пять чемпионатов мира и пять чемпионатов Европы.
Из всех чемпионатов особо стоит отметить Чемпионат мира по стендовой стрельбе, проведённый с 30 августа по 11 сентября в Московской области. В его программу вошли спортивные соревнования среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок в олимпийских дисциплинах: "скит", "трап" и "дубль-трап", командные соревнования в данных спортивных дисциплинах, а также соревнования среди смешанных пар в дисциплинах "трап" и скит" среди мужчин и женщин. В ходе Чемпионата на базе ССК "Лисья нора", расположенном в Дмитровском районе Московской области, 814 спортсменов из 77 стран разыграли 22 комплекта медалей.
В прошедшем году Россия приняла 19 чемпионатов мира по неолимпийским видам, в том числе: Чемпионат мира по практической стрельбе (дисциплина – карабин) в г. Алабино Московской области, этап Чемпионата мира по самолётному спорту в дисциплине "авиагонки-формула-1" в г. Казани, Чемпионат мира по ушу в г. Казани, Чемпионат мира по автомобильному спорту в дисциплине кольцевые гонки "Формула-1" в г. Сочи, Чемпионат мира по самбо в г. Сочи, Чемпионат мира по самолётному спорту (класс – Як-52) в г. Туле, Чемпионат мира по мотоциклетному спорту в дисциплинах "мотокросс - класс 250" и "мотокросс - класс 500" в Краснодарском крае, командный Чемпионат мира по шахматам в г. Ханты-Мансийске, Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах в г. Красноярске.
В целях практической реализации положений, изложенных в Программе поддержки и развития национальных видов спорта в Содружестве Независимых Государств (СНГ) на период до 2020 года и укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между народами государств – участников СНГ 11 – 16 августа 2017 года в г. Ульяновске состоялся I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств – участников Содружества Независимых Государств. В Фестивале приняли участие 1,5 тысячи спортсменов из 40 субъектов Российской Федерации и 15 зарубежных государств. В программу вошли соревнования по 10 видам спорта: бильярдному спорту (русская пирамида), борьбе на поясах, гиревому спорту, городошному спорту, корэшу, лапте (мини-лапта), перетягиванию каната, самбо, шашкам, хоккею с мячом (мини). Также в рамках Фестиваля представлены показательные выступления по национальным видам спорта: корэшу, мас-рестлингу, хапсагаю, якутским национальным прыжкам и северному многоборью.
В 2017 году Россия впервые организовала на своей территории III Всемирные зимние военные игры, в которых приняли участие спортсмены – действующие военнослужащие. Соревнования состоялись в период с 22 по 28 февраля на олимпийских объектах г. Сочи. За указанный период в семи видах спорта (биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек) разыграно 36 комплектов наград.
В течение 2017 года продолжена работа по привлечению в Российскую Федерацию значимых международных спортивных соревнований.
В прошедшем году получено право на проведение на территории Российской Федерации Чемпионата и Первенства мира по прыжкам на батуте 2018 года в г. Санкт-Петербурге, Чемпионата мира по боксу среди мужчин 2019 года в г. Сочи, Чемпионата мира по хоккею с мячом 2021 года в г. Сыктывкаре, Чемпионата мира по плаванию (бассейн 25 м) 2022 года в г. Казани.
С целью успешного проведения в 2018 году международных соревнований на территории России Минспортом сформирован перечень из 104 особо значимых международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации.
В этом году в России состоятся Чемпионат Европы по конькобежному спорту в г. Коломне (Московская область), Чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках в г. Москве, командный Чемпионат Европы по бадминтону в г. Казани, Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд в г. Хабаровске, Чемпионат Европы по тхэквондо в г. Казани, Первенство мира по хоккею среди юношей до 18 лет в г. Челябинске и г. Магнитогорске, Чемпионат Европы по спортивной борьбе в г.Каспийске (Республика Дагестан), этап Чемпионата мира по мотоциклетному спорту (мотокросс) в пос. Новомихайловский (Краснодарский край), командный Чемпионат Европы по дзюдо в г. Екатеринбурге, Чемпионат мира по футболу в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге, этап Чемпионата мира по самолётному спорту (авиагонки "Формула 1") в г. Казани, Чемпионат мира по пляжному гандболу в г. Казани, российский этап международной велосипедной гонки "Arctic Race" в Мурманской области, российский этап Чемпионата мира FIA "Формула 1" в г. Сочи, Чемпионат и Первенство мира по прыжкам на батуте в г. Санкт-Петербурге, Чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе в г. Ханты-Мансийске.
Источник: Министерство спорта Российской Федерации