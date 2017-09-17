ОРЕАНДА-НОВОСТИ Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Орловской области проводят патрулирования на водоёмах области.

Во время патрулирования особое внимание уделяется безопасности людей на водных объектах.



Одним из важнейших элементов в работе инспекторских участков является профилактическая работа. Специалистами Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Астраханской области ведётся активная работа по обучению населения правилам поведения на водных объектах.



В ходе патрулирований специалисты ГИМС проводят с населением разъяснительные беседы по мерам безопасности, по оказанию первой помощи пострадавшим, а также разъясняют некоторые требования нормативно-правовых актов. Гражданам рассказывают о том, как обезопасить себя от несчастного случая.



Некоторые люди легкомысленно относятся к подобной информации, полагая, что такая ситуация может произойти с кем угодно, но только не с ними. Но статистика показывает, что вода не прощает подобного пренебрежения к своей безопасности.