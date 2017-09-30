Отопление включили в 75% жилых домов столицы
30.09.2017, 19:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жителям примерно 75 процентов домов уже включили отопление, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, Сергей Собянин дал поручение начать отопительный сезон 28 сентября. Обычно тепло включают, когда средняя температура воздуха держится ниже плюс восьми градусов в течение пяти суток. В этом году по просьбам горожан батареи было решено включить досрочно.
Пуск и отладка систем теплоснабжения займёт несколько дней. "Мы оперативно реагируем на все обращения и жалобы граждан. Бывает, где-то отдельный непрогрев стояков и так далее. Но всегда в начале запуска тепла такие моменты бывают", - добавил заммэра.
Кроме того, тепло дали почти в 80 процентах школ, детских садов, поликлиник и больниц.
Все жилые дома и социальные объекты города планируется обеспечить теплом к вечеру 2 октября. "Будет достигнуто равновесие по теплоносителю, и мы получим во всех помещениях комфортную температуру от 18 до 22 градусов", - заверил в свою очередь руководитель Департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.
При этом предприятия комплекса городского хозяйства готовы пройти зимний сезон 2017/2018 без аварий и отключений, как это было и предыдущие семь лет.
В настоящее время в зоне теплоснабжения ПАО "МОЭК" более 70 тысяч зданий. Из них около 33 тысяч - жилые дома. Во время подготовки к отопительному сезону на объектах централизованной системы теплоснабжения сделали ремонт и провели профилактику. Всего подготовлено около 15,6 тысячи километров тепловых сетей и 10 058 тепловых пунктов.
По его словам, Сергей Собянин дал поручение начать отопительный сезон 28 сентября. Обычно тепло включают, когда средняя температура воздуха держится ниже плюс восьми градусов в течение пяти суток. В этом году по просьбам горожан батареи было решено включить досрочно.
Пуск и отладка систем теплоснабжения займёт несколько дней. "Мы оперативно реагируем на все обращения и жалобы граждан. Бывает, где-то отдельный непрогрев стояков и так далее. Но всегда в начале запуска тепла такие моменты бывают", - добавил заммэра.
Кроме того, тепло дали почти в 80 процентах школ, детских садов, поликлиник и больниц.
Все жилые дома и социальные объекты города планируется обеспечить теплом к вечеру 2 октября. "Будет достигнуто равновесие по теплоносителю, и мы получим во всех помещениях комфортную температуру от 18 до 22 градусов", - заверил в свою очередь руководитель Департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.
При этом предприятия комплекса городского хозяйства готовы пройти зимний сезон 2017/2018 без аварий и отключений, как это было и предыдущие семь лет.
В настоящее время в зоне теплоснабжения ПАО "МОЭК" более 70 тысяч зданий. Из них около 33 тысяч - жилые дома. Во время подготовки к отопительному сезону на объектах централизованной системы теплоснабжения сделали ремонт и провели профилактику. Всего подготовлено около 15,6 тысячи километров тепловых сетей и 10 058 тепловых пунктов.