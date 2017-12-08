ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ответственность для живодёров и догхантеров будет существенно ужесточена. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя рассматриваемый сегодня во втором чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Мы сделали целый ряд очень важных шагов вперёд. Во-первых, срок лишения свободы за живодёрство устанавливается до пяти лет тюрьмы. Во-вторых, мы вводим наказание для догхантеров, то есть ответственность за убийство нескольких животных. В-третьих, ужесточается уголовная ответственность за садистские действия в отношении животных. В-четвёртых, вводится дополнительная ответственность за публичную трансляцию фактов живодёрства в сети Интернет. В-пятых, ужесточается наказание за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних", - отметил Бурматов.

По словам парламентария, эти меры должны, в том числе, выполнять превентивную функцию, останавливая от совершения противоправных действий потенциальных преступников.

"Раньше, когда за живодёрство грозил максимум незначительный штраф, преступники ощущали свою безнаказанность, что порождало ещё большее количество преступлений, и ситуация приобретала характер эпидемии. Сейчас сама перспектива оказаться на пять лет в тюрьме за жестокое убийство животных остановит многих потенциальных преступников", - добавил глава думского комитета.

Бурматов также отметил важность того, что удалось переквалифицировать преступления в отношении животных в категорию средней степени тяжести. Ранее они считались незначительными преступлениями.

"Это не просто формулировка, это серьёзно меняет порядок оперативно-следственных действий в отношении преступников и расширяет возможности полиции при расследовании таких преступлений. Теперь расследованием преступлений в отношении животных будут заниматься следователи, а не дознаватели, как раньше. Преступников и живодёров теперь можно будет помещать в СИЗО, а не отпускать домой, как это происходило до этого. Увеличивается срок расследования таких преступлений, а, значит, - серьёзно повышаются шансы их раскрытия и поимки", - пояснил Бурматов.

Парламентарий отметил, что поправки в статью 245 Уголовного кодекса РФ были обсуждены с зоозащитниками, для чего в Госдуме на прошлой неделе был организован круглый стол с участием общественных и зоозащитных организаций. Бурматов подчеркнул, что тема защиты животных сейчас стала одной из наиболее важных в работе комитета, и ужесточением ответственности для живодёров дело не ограничится. Так, депутат напомнил, что на днях на рассмотрение нижней палаты парламента был внесён законопроект о запрете в России контактной притравки.