Озеро Подтеребово в Клинском районе возьмут под охрану
22.10.2017, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Озеро Подтеребово в Клинском районе, а также прилегающие к нему территории, планируют сделать особо охраняемой природной территорией, площадь которой составит 102 гектара, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
«По поручению Минэкологии области специалисты завершили обследование будущего особо охраняемого водного объекта – озера Подтеребово в Клинском районе», – говорится в сообщении.
Биологи описали природные комплексы, оценили их сохранность и составили проекта паспорта, который впоследствии будет утверждаться в правительстве Московской области, поясняется в материале.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, которого цитирует пресс-служба, площадь особо охраняемой территории составит 102 гектара, в нее будет включено озеро и его окрестности, а также храм Георгия Победоносца, выстроенный в середине XIX века по проекту выдающегося русского архитектора Петра Буренина. Храм признан памятником архитектуры регионального значения.
Озеро и природные комплексы вокруг него отличаются хорошей сохранностью и биологическим разнообразием. По словам Александра Когана, здесь отмечен 251 вид сосудистых растений, шесть видов млекопитающих и 47 – птиц. 15 видов здешней флоры и фауны внесены в Красные книги России и Московской области, наиболее редкие – обыкновенный осоед и малый подорлик.
Площадь зеркала озера Подтеребово составляет 5,5 гектаров, однако оно очень мелкое, поскольку в 50-х годах прошлого века воду из него активно отбирали для мелиорации. Как отметил Александр Коган, антропогенное воздействие на эти места сравнительно невелико, однако экосистеме угрожает стремительное распространение борщевика Сосновского, которым уже заросли соседние территории. Помимо этого, вред наносят охотники, добывающие здесь кабана и лося.
Режим особой охраны поможет уберечь ценные экосистемы и сохранит в неприкосновенности одно из красивейших мест Подмосковья, подчеркнули в пресс-службе.
«По поручению Минэкологии области специалисты завершили обследование будущего особо охраняемого водного объекта – озера Подтеребово в Клинском районе», – говорится в сообщении.
Биологи описали природные комплексы, оценили их сохранность и составили проекта паспорта, который впоследствии будет утверждаться в правительстве Московской области, поясняется в материале.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, которого цитирует пресс-служба, площадь особо охраняемой территории составит 102 гектара, в нее будет включено озеро и его окрестности, а также храм Георгия Победоносца, выстроенный в середине XIX века по проекту выдающегося русского архитектора Петра Буренина. Храм признан памятником архитектуры регионального значения.
Озеро и природные комплексы вокруг него отличаются хорошей сохранностью и биологическим разнообразием. По словам Александра Когана, здесь отмечен 251 вид сосудистых растений, шесть видов млекопитающих и 47 – птиц. 15 видов здешней флоры и фауны внесены в Красные книги России и Московской области, наиболее редкие – обыкновенный осоед и малый подорлик.
Площадь зеркала озера Подтеребово составляет 5,5 гектаров, однако оно очень мелкое, поскольку в 50-х годах прошлого века воду из него активно отбирали для мелиорации. Как отметил Александр Коган, антропогенное воздействие на эти места сравнительно невелико, однако экосистеме угрожает стремительное распространение борщевика Сосновского, которым уже заросли соседние территории. Помимо этого, вред наносят охотники, добывающие здесь кабана и лося.
Режим особой охраны поможет уберечь ценные экосистемы и сохранит в неприкосновенности одно из красивейших мест Подмосковья, подчеркнули в пресс-службе.
Источник: http://mosreg.ru