ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках своего визита в Астраханскую область посетил Каспийский институт морского и речного транспорта. Здесь он освятил место под строительство будущего храма Святителя Николая Чудотворца. В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Идея построить храм возле Каспийского института морского и речного транспорта (филиал Волжской государственной академии водного транспорта) на улице Б. Хмельницкого в Астрахани появилась в стенах учебного заведения – у курсантов и руководства. Её поддержал глава Астраханской митрополии владыка Никон. "У нас учатся 1600 ребят, - пояснила директор института Ольга Карташова. – Для мусульман обустроены молельные комнаты, а вот православным негде было помолиться. И мы решили рядом со зданием института построить небольшой храм. Сегодня есть его проект, создан попечительский совет. Думаю, за два года мы храм построим".

Храм было решено назвать в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца – покровителя всех моряков. По проекту, размер здания – 10 на 12 метров, предусмотрена небольшая звонница. Строительство будет идти за счёт пожертвований.

Губернатор отметил, что этот будущий храм – "нужный и важный для региона". "Святой Николай Чудотворец является, наверно, покровителем почти большинства жителей Астраханской области, - сказал он. - Потому что, так или иначе, мы все рыбаки или моряки. Это изначальное предназначение того этноса, который здесь проживал".

Святейший Патриарх Кирилл отметил важность того, что многие учебные заведения страны обретают домашние храмы, вспоминая традицию дореволюционной России. "Учёба – это очень непростое дело, с первого класса школы, - сказал глава Русской православной церкви. - Учение требует от человека очень сильного самоограничения. Ведь необходимо научить себя делать не то, что хочется, а то, что нужно, что приближает тебя к поставленной цели. И в каком-то смысле это подвиг". По мнению Патриарха Кирилла, храм нужен для того, чтобы остаться наедине с самим собой и Богом, подумать о жизни, призвать Божью помощь, когда сил не хватает. "Господь помогает в экстремальной ситуации, поэтому моряки всегда относились к людям верующим", - подчеркнул он.