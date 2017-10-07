ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения.

В поздравительной телеграмме предстоятель РПЦ отметил, что уже многие годы Путин трудится на посту Главы государства, являя тем самым пример верности своему долгу и любви к Отечеству. "



В нынешнее непростое для России время Вы прилагаете особые усилия для обеспечения национальной безопасности, со вниманием относитесь к вопросам социально-политического развития и повышения уровня благосостояния граждан", - отиметил Патриарх.

Он также выразил признательность Путина за деятельную поддержку проектов и инициатив РПЦ. "При Вашем содействии восстанавливаются порушенные в былые годы святыни и строятся новые храмы, что способствует утверждению незыблемых духовных и нравственных ценностей в обществе", - подчеркнул он.

Патриарх Кирилл пожелал главе государства "доброго здоровья, крепости душевных сил и щедрой помощи Божией в высоком и ответственном служении на Президентском посту".