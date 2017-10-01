ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте в связи с завершением ремонтно-реставрационных работ. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в новоосвящённом храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Новгородский и Старорусский Лев; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл; архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим; епископ Котласский и Вельский Василий; епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил; протоиерей Михаил Котляров, клирик Успенского кафедрального собора г.Ташкента; протоиерей Игорь Балухатин, настоятель Владимирского храма г. Ташкента, благочинный Ташкентского округа; священник Александр Волков, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси; духовенство Ташкентской епархии.

В храме присутствовали: государственный советник Президента Республики Узбекистан Р.Т. Камилов; председатель Комитета по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан А.А. Юсупов; заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан С.П. Ниязходжаев; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

Богослужебные песнопения исполнили: правый хор Успенского кафедрального собора г. Ташкента (регент Т.В. Митронина), левый хор Успенского кафедрального собора г. Ташкента (регент Е.В. Андреева), женский хор Свято-Троицкого Никольского монастыря и регентско-катехизаторского отделения Ташкентской духовной семинарии (регент А.В. Сладкова), хор Ташкентской духовной семинарии (регент монах Севастиан (Васильев)), Государственный академический Кубанский казачий хор (художественный руководитель В.Г. Захарченко, регент И.А. Албанов).

Проповедь перед причастием произнёс протоиерей Сергий Стаценко, настоятель храма святого Александра Невского в Ташкенте, проректор Ташкентской духовной семинарии.

По окончании Литургии митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий от лица духовенства и верующих приветствовал Святейшего Владыку и преподнёс Его Святейшеству образ святого равноапостольного князя Владимира.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В благодарность за труды Святейший Патриарх Кирилл вручил митрополиту Викентию панагию и крест, изготовленные по случаю 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.

В дар новоосвящённому собору Святейший Владыка передал икону Христа Спасителя, для храмов Ташкентской епархии - напрестольные Евангелия.

Затем Святейший Патриарх вручил церковные награды. Во внимание к помощи Ташкентской епархии высоких наград были удостоены: