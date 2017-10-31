Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
31.10.2017, 19:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно:
о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы.
Напомним, компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер такой выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – 5 500 рублей, другим лицам – 1 200 рублей.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.
о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы.
Напомним, компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер такой выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – 5 500 рублей, другим лицам – 1 200 рублей.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.
Источник: Пенсионный фонд России