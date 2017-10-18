Пенсионный фонд прокомментировал снижение размера трансферта в бюджет ПФР в 2017 году
18.10.2017, 15:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совокупный размер трансферта в бюджет Пенсионного фонда в 2017 году сократится более чем на 31 млрд рублей. Поправки в федеральный бюджет о сокращении трансферта в бюджет ПФР внесены Правительством РФ в Госдуму РФ.
Сокращение трансферта в бюджет ПФР обусловлено прогнозным ростом доходов ПФР от поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Прогнозируется, что поступление страховых взносов в 2017 году будет выше, чем запланировано из-за ожидаемого роста фонда оплаты труда более высокими темпами, чем предполагалось в 2016 году.
Уменьшение трансферта в бюджет Пенсионного фонда исключает сокращение объёмов выплаты пенсий и социальных пособий. ПФР выполнит все обязательства по финансированию пенсий и соцвыплат в срок и в полном объёме. Экономия в размере более 31 млрд рублей от сокращения трансферта будет получена федеральным бюджетом, в который в настоящее время вносятся поправки.
Сокращение трансферта в бюджет ПФР обусловлено прогнозным ростом доходов ПФР от поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Прогнозируется, что поступление страховых взносов в 2017 году будет выше, чем запланировано из-за ожидаемого роста фонда оплаты труда более высокими темпами, чем предполагалось в 2016 году.
Уменьшение трансферта в бюджет Пенсионного фонда исключает сокращение объёмов выплаты пенсий и социальных пособий. ПФР выполнит все обязательства по финансированию пенсий и соцвыплат в срок и в полном объёме. Экономия в размере более 31 млрд рублей от сокращения трансферта будет получена федеральным бюджетом, в который в настоящее время вносятся поправки.
Источник: Пенсионный фонд России