ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении директора ФГУП «Консервный завод» ФСИН России» Павла Беликова, начальника отдела закупок ФГУП Сергея Сафонова, генерального директора ООО «Мастер-Кондитер» Андрея Аношина, а также коммерсантов Мгера Киракосяна и Сло Иво. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2015 году Беликов при пособничестве Сафонова, Аношина и Киракосяна совершил растрату денежных средств на общую сумму более 65,7 млн рублей при закупках для нужд унитарного предприятия растительных жиров путём заключения фиктивных договоров с подконтрольными коммерческими организациями, выступавшими посредниками между оптовыми поставщиками указанной продукции и ФГУП «Консервный завод» ФСИН России».

При этом Беликов в 2015 году получил от Киракосяна незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 30 млн рублей за совершение в его интересах незаконных действий по заключению договора поставки по завышенной стоимости.

Кроме того, обвиняемые в составе группы лиц по предварительному сговору совершили хищение средств федерального бюджета, выделенных на закупки продовольственных товаров (маргарина) для уголовно-исполнительной системы. Установлено, что в 2016 году соучастники организовали поставку по двойной цене от имени ФГУП «Консервный завод» ФСИН России» в территориальные подразделения ФСИН России под видом произведенного ФГУПом маргарина более дешевой продукции, изготовленной сторонним заводом, а поступившие по государственным контрактам денежные средства перечислили на счёт подконтрольной им коммерческой организации. Своими действиями фигуранты причинили государству ущерб на общую сумму свыше 40,9 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела проделан значительный объём следственных и процессуальных действий. Так, по делу допрошено более 150 свидетелей, в том числе на территории разных субъектов Российской Федерации, исследован большой объём финансово-хозяйственной документации, назначено и проведено 15 сложных и емких экспертиз различного рода.

Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие фигурантов в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.