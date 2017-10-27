ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первоуральский городской суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Натальи Терещенко, Милы Могл и Эдуарда Рутковского. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по чч. 2, 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Установлено, что в 2014 году Терещенко создала организованную группу для совершения мошенничества в отношении кредитных учреждений, подыскав соучастников – Могл и Рутковского. Участники группы имели несколько подконтрольных юридических лиц, которые использовали для легализации денежных средств и совершения мошеннических операций.

Так, имея в своём распоряжении паспорта граждан, а также возможность входить в программное обеспечение банков, под предлогом приобретения мебели через подконтрольную им фирму ООО «Экспресс-Купе», Могл, Рутковский и Терещенко оформляли потребительские кредиты на различных физических лиц без их ведома и согласия.

Затем они перечисляли полученные в качестве кредитов денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц, после чего их обналичивали.

Кроме того, подельники подыскивали физических лиц с тяжёлым материальным положением, вводя их в заблуждение, просили оформить на своё имя кредиты за вознаграждение, предоставляя им подложные документы для их оформления и обещая выполнить обязательства по выплате кредита. Граждане передавали полученные в качестве кредита деньги членам организованной группы, которые распоряжались ими по своему усмотрению, платежей по кредиту не осуществляли.

Преступными действиями Терещенко, Могл, Рутковского кредитным учреждениям причинён ущерб на сумму свыше 3 млн. рублей.

Суд назначил Наталье Терещенко наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, Миле Могл –7 лет лишения свободы, Эдуарду Рутковскому – 6 лет лишения свободы. Все осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.