ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 октября на стенде Почты России в рамках Международной выставки «Таможенная служба — 2017» первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и заместитель генерального директора Почты России по логистике Алексей Скатин запустили технологию удалённого таможенного контроля международных почтовых отправлений, пересекающих таможенную границу Российской Федерации.

Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов отметил, что это очередной важный шаг на пути к полной автоматизации взаимодействия Почты России и ФТС России. «Все мы знаем, какими быстрыми темпами растут объёмы пересылки международных почтовых отправлений, в том числе в рамках интернет-торговли. Новейшие информационных технологии помогают нам всё это успешно обрабатывать. Роботизация и автоматизация этого процесса помогают вывести наше взаимодействие на новый уровень».

«Почта Россия совместно с ФТС России впервые на рынке электронной коммерции запустили технологию удалённого осмотра международных почтовых отправлений и принятия решения о выпуске на удалённых рабочих местах таможенных органов. Внедрение данной технологии позволяет повысить скорость обработки отправлений, минимизировать влияние человеческого фактора на корректность информации, поступающей в базу данных, а также повысить безопасность пересылки», - отметил Алексей Скатин.

На первом этапе технология удаленных рабочих мест таможенных инспекторов будет запущена для импортируемых почтовых отправлений с товарным вложением в логистическом центре Внуково, который является самым крупным почтовым хабом в Восточной Европе.

В цехе логистического центра Внуково установлено 12 линий для контроля регистрируемых мелких пакетов с 48 местами операторов и 4 линии для контроля регистрируемых посылок с 16 местами операторов.

До внедрения данной технологии оператор по обработке почтовых отправлений при первичном оформлении поступающей в страну почты вручную вводил в базу данных основную информацию о получателе и отправителе, стоимости, весе и описании товарных вложений. Оператор взвешивал мелкий пакет или посылку и передавал их таможенному инспектору на контроль. При этом, рабочее место таможенного инспектора было расположено в производственном цехе в непосредственной близости от рентген-оборудования. При возникновении подозрения о наличии запрещённого к пересылке вложения, сомнений о заявленных сведениях, а также с целью соблюдения запретов и ограничений процесс обработки МПО приостанавливался с целью осуществления таможенного контроля и последующим оформлением соответствующих таможенных документов (например, акта таможенного досмотра, таможенного уведомления, таможенно-приходного ордера и т.д.), что отнимало немало времени как у самого таможенного инспектора, так и у оператора почтовой связи.

С внедрением перспективной технологии обработки международных почтовых отправлений процесс таможенного контроля фактически полностью автоматизирован, вдвое увеличена производительность труда. Оператору необходимо только положить отправление на весы, а установленная над ними камера фотографирует поверхность оболочки с адресным ярлыком.