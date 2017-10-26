Почта России и ФТС запустили технологию удалённого таможенного контроля
Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов отметил, что это очередной важный шаг на пути к полной автоматизации взаимодействия Почты России и ФТС России. «Все мы знаем, какими быстрыми темпами растут объёмы пересылки международных почтовых отправлений, в том числе в рамках интернет-торговли. Новейшие информационных технологии помогают нам всё это успешно обрабатывать. Роботизация и автоматизация этого процесса помогают вывести наше взаимодействие на новый уровень».
«Почта Россия совместно с ФТС России впервые на рынке электронной коммерции запустили технологию удалённого осмотра международных почтовых отправлений и принятия решения о выпуске на удалённых рабочих местах таможенных органов. Внедрение данной технологии позволяет повысить скорость обработки отправлений, минимизировать влияние человеческого фактора на корректность информации, поступающей в базу данных, а также повысить безопасность пересылки», - отметил Алексей Скатин.
На первом этапе технология удаленных рабочих мест таможенных инспекторов будет запущена для импортируемых почтовых отправлений с товарным вложением в логистическом центре Внуково, который является самым крупным почтовым хабом в Восточной Европе.
В цехе логистического центра Внуково установлено 12 линий для контроля регистрируемых мелких пакетов с 48 местами операторов и 4 линии для контроля регистрируемых посылок с 16 местами операторов.
До внедрения данной технологии оператор по обработке почтовых отправлений при первичном оформлении поступающей в страну почты вручную вводил в базу данных основную информацию о получателе и отправителе, стоимости, весе и описании товарных вложений. Оператор взвешивал мелкий пакет или посылку и передавал их таможенному инспектору на контроль. При этом, рабочее место таможенного инспектора было расположено в производственном цехе в непосредственной близости от рентген-оборудования. При возникновении подозрения о наличии запрещённого к пересылке вложения, сомнений о заявленных сведениях, а также с целью соблюдения запретов и ограничений процесс обработки МПО приостанавливался с целью осуществления таможенного контроля и последующим оформлением соответствующих таможенных документов (например, акта таможенного досмотра, таможенного уведомления, таможенно-приходного ордера и т.д.), что отнимало немало времени как у самого таможенного инспектора, так и у оператора почтовой связи.
С внедрением перспективной технологии обработки международных почтовых отправлений процесс таможенного контроля фактически полностью автоматизирован, вдвое увеличена производительность труда. Оператору необходимо только положить отправление на весы, а установленная над ними камера фотографирует поверхность оболочки с адресным ярлыком.