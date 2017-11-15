Почти 80 млн. руб. направил бюджет Приморья на компенсации по ипотечным кредитам
15.11.2017, 10:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Почти 80 миллионов рублей направил бюджет Приморья на компенсации по ипотечным кредитам.
Более 1,7 тысячи семей края обратились за компенсацией на оплату процентов за ипотечные кредиты. В 2017 году на эту меру социальной поддержки краевой бюджет направил почти 80 миллионов рублей.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, право на получение выплаты имеют семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах.
«В 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счет участников федеральной программы "Жилье для российской семьи"», – уточняют специалисты.
Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно закону сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей.
Право на получение выплаты имеют семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах
Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.
Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден: снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету.
«Особенно это важно для молодых семей с детьми. А среди получателей выплат таких абсолютное большинство», – подчеркивает он.
По мнению замглавы региона, социальная поддержка в таком вопросе, как ипотечное кредитование, еще и стимулирует семьи приобретать жилье в новых домах.
Вместе с тем, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утверждает, что в целом ставки по ипотечным кредитам, уже достигшие исторического минимума, продолжат снижаться.
Говоря о мерах для роста экономики, премьер-министр отметил, что «можно корректировать отдельные элементы бюджетной политики и, безусловно, можно и нужно заниматься снижением кредитных ставок». Это, в свою очередь, делает кредиты более доступными, в том числе для людей, которые хотят взять ипотеку.
«Я уверен, что ипотечная ставка продолжит свое снижение. Это означает возможность роста жилищного сектора», – подчеркивает глава российского правительства.
Более 1,7 тысячи семей края обратились за компенсацией на оплату процентов за ипотечные кредиты. В 2017 году на эту меру социальной поддержки краевой бюджет направил почти 80 миллионов рублей.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, право на получение выплаты имеют семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах.
«В 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счет участников федеральной программы "Жилье для российской семьи"», – уточняют специалисты.
Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно закону сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей.
Право на получение выплаты имеют семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах
Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.
Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден: снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету.
«Особенно это важно для молодых семей с детьми. А среди получателей выплат таких абсолютное большинство», – подчеркивает он.
По мнению замглавы региона, социальная поддержка в таком вопросе, как ипотечное кредитование, еще и стимулирует семьи приобретать жилье в новых домах.
Вместе с тем, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утверждает, что в целом ставки по ипотечным кредитам, уже достигшие исторического минимума, продолжат снижаться.
Говоря о мерах для роста экономики, премьер-министр отметил, что «можно корректировать отдельные элементы бюджетной политики и, безусловно, можно и нужно заниматься снижением кредитных ставок». Это, в свою очередь, делает кредиты более доступными, в том числе для людей, которые хотят взять ипотеку.
«Я уверен, что ипотечная ставка продолжит свое снижение. Это означает возможность роста жилищного сектора», – подчеркивает глава российского правительства.
Источник: http://primorsky.ru