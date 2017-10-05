ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство новых детских площадок идёт в Московской области по плану и с опережением других регионов, сообщила руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора региона Татьяна Витушева.

«Губернаторская программа установки новых детских площадок реализуется пятый год. Такой динамики установки качественных детских площадок нет ни в одном регионе. В 2017 году будет построено 200 новых площадок. На сегодняшний день уже открыто 133 площадки, на 19 работы ведутся, по 48 приступают», – сказала Витушева.

Она отметила, что также детские площадки устанавливают муниципальные власти и различные организации.