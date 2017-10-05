Подмосковье лидирует по установке новых детских площадок среди регионов РФ
05.10.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство новых детских площадок идёт в Московской области по плану и с опережением других регионов, сообщила руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора региона Татьяна Витушева.
«Губернаторская программа установки новых детских площадок реализуется пятый год. Такой динамики установки качественных детских площадок нет ни в одном регионе. В 2017 году будет построено 200 новых площадок. На сегодняшний день уже открыто 133 площадки, на 19 работы ведутся, по 48 приступают», – сказала Витушева.
Она отметила, что также детские площадки устанавливают муниципальные власти и различные организации.
Источник: Правительство Московской области