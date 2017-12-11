ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее меры по выполнению государственного бюджета.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

"Сегодня я подписал постановление, которым на постоянной основе мы устанавливаем меры для реализации бюджета", - сообщил глава кабинета министров.

По его словам, "фактически это такая достаточно объёмная инструкция для всех органов власти, которая позволит с 1 января [2018] работать в рамках нового бюджета". "При этом необходимо будет определять особенности выполнения федерального бюджета на соответствующий год", - добавил Медведев.